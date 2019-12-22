Почему семена перед посадкой стоит замочить в перекиси водорода

Даже начинающие садоводы рано или поздно задаются целью вырастить собственное дерево из семечки. Однако всхожесть у многих культур оставляет желать лучшего. Например, из 10 семян манго может появиться всего 1 побег. Однако правильные процедуры для подготовки рассадного материала к помещению в грунт могут улучшить это соотношение. Опытные садоводы давно заметили, что защитить растение от инфекций и гниения получиться, если замочить семена перед посадкой в перекиси водорода.

Зачем это нужно

При покупке семян даже в надежном магазине нельзя гарантировать, что они не окажутся зараженными инфекцией. Такой материал не взойдет. Если же садовод окажется “везунчиком”, вскоре появятся побеги, от которых грибок или паразиты перейдут и другим растениям. Поэтому перед посадкой семечки нужно обработать специальным раствором. Это позволит исключить риск заражения, избавиться от уже имеющихся инфекций и увеличить процент всхожести. Чаще всего для замачивания используют:

70-90% растворе этилового спирта;

марганцовке;

фурацилине;

специальных средствах (Фитоспорин, Фитоверм).

Однако наибольшей популярностью у садоводов пользуется обычая перекись водорода. Этот состав считается щадящим, т.к. состоит из кислорода и водорода. При распаде жидкости образуются отдельные пузырьки этих элементов, обеззараживания поверхность семян, окисляя микробы и повышая иммунитет будущих ростков. Средство можно применять для обработки посадочного материала любых культур. В отличие от спирта, перекись водорода не сушит поверхность косточки. Этот раствор есть почти в каждом доме и стоит меньше, чем специализированные жидкости.

Внимание! Перекись водорода может стимулировать рост побегов, если увеличить срок замачивания и снизить концентрацию до 0,4%.

Для каких семян подходит

Все культуры различаются по требованиям к посадке и выращиванию. Перекись водорода не вредит оболочке косточки, поэтому замачивать в ней можно любые семечки. От этого не трескается кожица, материал не подсыхает. Поскольку негативного воздействия раствор не имеет, при неуверенности в правилах посадки выбранного семени, можно смело опускать его в средство.

Существуют культуры, которые нужно замачивать, даже если признаков инфицирования нет. Например, если в семенах содержатся ингибиторы, они прорастают медленнее. Перекись решает эту проблему. Всхожесть может быть плохой из-за толстой оболочки косточки, замачивание делает поверхность мягче. К таким культурам относятся:

арбуз;

дыня;

свекла;

кабачок;

баклажан;

перец.

Опытные садоводы также обрабатывают перекисью водорода семена, содержащие большое количество эфирных масел. Состав снизит их концентрацию и повысит всхожесть. В тех же целях в перекиси водорода замачивают посадочный материал бегонии, гелиотропа, сальвии, гвоздики Шабо, цинерарии, бальзамина и пеларгонии. Раствор не имеет противопоказаний, поэтому использовать его можно для дезинфекции любых посадочных материалов. Однако необходимостью это будет только в случае заражения семян или если они входят в список перечисленных культур.

Правила проведения процедуры

Обработать семена не сложно. Для этого не нужны специальные знания или опыт. Благодаря пошаговой инструкции даже садовод-новичок справится с процедурой. При самостоятельном разведении состава не придется боятся, что он получится слишком концентрированным. Перекись водорода, купленную в аптеке, можно не растворять перед использованием. Срок вымачивания зависит от культуры. Например, помидоры, перцы, баклажаны и свекла держать в растворе перекиси 24 часа. Для большинства овощей, цветов и фруктов достаточно 12 часов. Если семена покрыты твердой оболочкой, их нужно подержать в воде 1-2 часа. Так корка станет мягче и воздействие перекиси распространится на весь посевной материал.

Состав для замачивания нужно менять каждые 4-5 часов. Это обеспечивает уничтожение всех микробов. Некоторые семена имеют свойство бродить, особенно при посадке косточки с не полностью очищенной мякотью. Постоянное обновление раствора искореняет эту проблему. К тому же семечки могут “задохнуться”, если долго находятся в одном и том же составе. Их можно поместить в контейнер с составом или завернуть в смоченную тряпочку. Также подойдут:

марля;

мешочек;

бумажная салфетка;

чайные пакетики.

Внимание! Не используйте материалы, которые могут раствориться или окислиться от перекиси водорода. Продукты распада уничтожат посадочный материал.

Подготовить семена для выращивания цветов, овощей и фруктов не сложно. Простая процедура повысит их иммунитет и увеличит всхожесть. Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Ее состав неизменен, поэтому не нужно искать определенного производителя. Это средство дешевле специализированных растворов, не содержит веществ, опасных для растений. Всего за сутки замачивания семена очищаются от любых инфекций.

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